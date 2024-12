Estes números mostram que 64% dos compradores do Passe Ferroviário Verde são novos clientes, o que prova o êxito deste título de transporte, promotor da sustentabilidade e da coesão territorial, refere o ministério das infraestruturas, em comunicado.

A adesão dos utilizadores do Passe Ferroviário Verde repercute-se também no aumento da compra do título a 60 e a 90 dias.

“A CP tem um papel fundamental no objetivo de alcançarmos um país mais coeso e sustentável e está pronta para responder aos novos desafios do futuro, nomeadamente ao desafio da Alta Velocidade. Este Governo aposta na ferrovia e acredita na CP e nos seus profissionais para cumprir esse desígnio”, considera o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O que é o Passe Ferroviário Verde?

O passe ferroviário de 20 euros mensais está em vigor, para residentes no país, nos serviços CP Intercidades (2.ª classe), Regionais, InterRegionais (2.ª classe), Urbanos de Coimbra e Urbanos de Lisboa e Porto fora da área metropolitana.

A utilização do Passe Ferroviário Verde, de 20 euros mensais, nos Intercidades prevê a reserva obrigatória de lugar com antecedência máxima de 24 horas, que tem de ser feita nas bilheteiras da CP ou máquinas de venda automática em Lisboa.

É permitido reservar lugar nos Intercidades, sem custos, no máximo para duas viagens distintas por dia.

O passe não é válido nos serviços Alfa Pendular e Internacional Celta, nem na primeira classe dos serviços Intercidades e InterRegional.

O novo passe permite andar em todos os comboios urbanos de Coimbra, mas nos de Lisboa e Porto só fora das respetivas áreas metropolitanas.

O passe tem o valor de 20 euros para 30 dias consecutivos de utilização, mas pode também ser adquirido para 60 e 90 dias, por 40 e 60 euros, respetivamente, e é carregado no Cartão CP que, segundo o ‘site’ da transportadora, tem um custo de seis euros (três euros para estudantes).

A CP vai ser compensada em 18,9 milhões de euros anuais, via contrato de serviço público com o Estado, pela perda de receita que vai ter com a entrada em vigor do Passe Ferroviário Verde.