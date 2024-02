Passos Coelho entra hoje na campanha da AD em Faro

Luís Montenegro fez esta declaração aos jornalistas no final de uma visita a uma herdade agrícola em Beja, no âmbito da campanha para as eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

"Dentro deste trabalho tranquilo de campanha eleitoral, nós vimos falando com as pessoas e vamos naturalmente ter ocasião de ter connosco vários dos responsáveis no anterior e no presente do nosso trabalho político nos partidos que compõem esta coligação, em especial no PSD, e queria convidar-vos a estar mais logo no comício em Faro onde teremos a participação do doutor Pedro Passos Coelho", referiu Montenegro em declarações aos jornalistas.

Questionado obre o que vai representar essa participação, o líder do PSD respondeu apenas: “Já vamos ver”.

A dúvida se Passos Coelho, que liderou o PSD entre 2010 e 2018, participaria ou não na campanha tem sido tema e até entrou nos debates em que Luís Montenegro tem participado.

No dia 19 de fevereiro, no frente a frente com o líder do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou que “não há de ser por acaso” que Montenegro não trazia Pedro Passos Coelho à campanha, “nem o convidou para a convenção da AD”, onde estiveram Pedro Santana Lopes e Ferreira Leite.

“Era importante, de facto, que nós pudéssemos ter ao nosso lado os ex-líderes, e eu terei na campanha eleitoral”, respondeu então o presidente do PSD.