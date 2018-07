A notícia avançada pelo Jornal de Negócios revela que o antigo primeiro-ministro vai leccionar como professor convidado catedrático do curso de Economia na Universidade Lusíada, onde se licenciou.

Depois de noticiada a função de docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho volta à universidade onde se licenciou em Economia para dar com aulas.

Conta o Jornal de Negócios que Passos Coelho terá o estatuto de professor convidado catedrático, assumindo as aulas aos alunos da licenciatura em Economia, sendo titular de duas cadeiras: Economia Política (1.º semestre) e Política Económica (2.º semestre).

Ainda de acordo com o diário, o antigo dirigente do PSD terá uma equiparação salarial à de professor catedrático, o que corresponde ao topo da carreira no ensino universitário. Algo que Afonso d'Oliveira Martins, reitor das Universidades Lusíada de Lisboa e do Porto, justifica com a necessidade de a Universidade Lusíada adequar a condição de Passos Coelho na instituição à categoria atribuída pelo ISCSP.

Esta será uma posição que o ex-primeiro-ministro acumulará com o cargo de professor no ISCSP, onde também José Seguro, ex-líder do PS, também é professor, para dar aulas de Administração Pública a alunos de mestrado e a doutorandos daquela instituição.