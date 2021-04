A mesma decisão tinha sido tomada recentemente por autores como Bob Dylan e Shakira, enquanto Stevie Nicks alienou a maioria do seu catálogo e Neil Young apenas metade.

Simon, que conta 79 anos, recebeu 16 Grammy Awards.

Entre os seus títulos mais conhecidos estão “Bridge Over Troubled Water”, “The Boxer”, “The Sound of Silence”, “Mrs. Robinson” e “I am a Rock”.