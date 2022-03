Em declarações à agência Lusa, Paulo Mota Pinto, que foi cabeça de lista social-democrata pelo círculo eleitoral de Leiria nas últimas eleições legislativas, em 30 de janeiro passado, confirmou a disponibilidade para se candidatar a presidente do Grupo Parlamentar do PSD.

“Após análise da situação política nacional, e conversa com o presidente do PSD, Rui Rio, chegámos à conclusão de que deveria ser candidato a líder parlamentar, prestando esse serviço ao partido”, afirmou o presidente do Conselho Nacional do PSD, professor universitário e antigo juiz do Tribunal Constitucional entre 1998 e 2007.

As eleições para a escolha do sucessor de Adão Silva na liderança da bancada dos sociais-democratas deverão realizar-se na próxima semana.

O ainda líder parlamentar do PSD Adão Silva vai ser o candidato dos sociais-democratas à vice-presidência da Assembleia da República, disse hoje à Lusa fonte oficial do partido.

Entre outros cargos políticos, Paulo Mota Pinto foi vice-presidente do PSD sob a liderança de Manuela Ferreira Leite e deputado entre 2009 e 2015.

Na terça-feira realiza-se a primeira reunião da bancada do PSD, com o ainda presidente do partido, Rui Rio, seguido de um jantar de boas-vindas aos deputados.