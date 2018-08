A acusação partiu de Bárbara Bulhosa, diretora editorial da Tinta-da-China, que num post na sua conta de Facebook acusou o PCP de impedir o diário de prisão de Luaty Beirão de figurar na lista de livros da editora na Festa do Avante. A razão prende-se com a presença de membros no MPLA no evento.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA