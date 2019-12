“A presença do Secretário de Estado da Administração Trump e do ainda primeiro-ministro israelita em Portugal são profundamente contrárias ao interesse nacional, aos preceitos constitucionais, aos valores da paz e da cooperação, comprometendo Portugal com as reiteradas violações do direito internacional de que ambos são protagonistas”, defende o PCP em comunicado.

Os comunistas apelam à mobilização em torno das ações de protesto convocadas pelo “movimento da paz e de solidariedade com os povos”, quinta-feira, no Porto, e sexta-feira, em Lisboa, como forma de “todos os democratas, patriotas, amantes da paz” mostrarem que Michael Pompeo e Benjamim Netanyahu “não são bem-vindos a Portugal”.

“Se a decisão de receber o secretário de Estado dos EUA ao mais alto nível já constituía um grave gesto de subordinação do Governo português à política militarista e agressiva dos EUA e da NATO, a agora noticiada decisão de acolher e receber a esse mesmo nível Benjamim Netanyahu constitui uma afronta aos princípios da Constituição da República Portuguesa e está em contradição com sucessivas deliberações da Assembleia da República relativas à questão palestiniana, que condenam a política ilegal de Israel e reiteram os direitos nacionais do povo palestiniano de acordo com as resoluções das Nações Unidas”, argumenta o PCP.

Para o Partido Comunista, “nada obriga o Governo português a dar cobertura a um encontro em Portugal (entre os dois responsáveis] cujo conteúdo é previsível e profundamente negativo, nem a receber Benjamim Netanyahu, tanto mais quando este não está na plenitude das suas funções e se encontra a contas com a justiça”.