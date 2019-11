“O programa do XIII Governo Regional demonstra que este Governo [da Madeira] composto pelo PSD e CDS, não só pretende dar continuidade à política de submissão aos grandes interesses económicos instalados na Região, como pretende ir mais longe no aprofundamento de uma política neoliberal que fomenta a exploração social e empobrecimento”, afirmou o parlamentar comunista numa iniciativa partidária realizada no Funchal.

O novo executivo madeirense é formado por uma coligação PSD/CDS, pela primeira vez na região, após as eleições regionais de 22 de setembro, nas quais os sociais-democratas elegeram 21 dos 47 deputados para a Assembleia Regional e perderam a maioria absoluta que sempre detiveram na região, tendo precisado de se coligar com os centristas, que asseguraram três lugares.

O programa do XIII Governo da Madeira, composto por 118 páginas, vai ser debatido entre os dias 11 e 13 de novembro na Assembleia Regional, que na sua nova composição parlamentar tem ainda 19 deputados do PS, três do JPP e um do PCP/PEV.

O PCP, na jornada de contacto com a população que manteve hoje, destinada a “denunciar as medidas do programa” do Governo madeirense”, apontou que estas “potenciam a submissão aos grandes interesses económicos, a pobreza e exclusão social”.