O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou hoje uma alteração à idade mínima de admissão de candidatos à PSP, passando dos 19 para os 18 anos, e da idade máxima, que passa dos 27 para os 30 anos.

Em comunicado, o PCP “considera que não é alargando o leque de idades dos potenciais candidatos que se resolve um problema cuja raiz está na falta de atratividade das condições oferecidas”.

Para este partido, a “solução está na dignificação da profissão”, através da “adoção de uma tabela remuneratória justa”, na “valorização do risco da profissão, com um subsídio de risco adequado”, e na “atenção aos problemas económicos e familiares resultantes das deslocações prolongadas no início de carreira”.

Na nota, os comunistas também questionam qual vai ser o “tempo de descontos e valor das pensões aquando da aposentação” para os candidatos com 30 anos de idade, assim como a progressão na carreira que podem esperar.

“Não é aceitável que estes e outros problemas não sejam considerados por parte de quem pondera tais opções, limitando-se a uma estrita ótica de procurar responder aos problemas da instituição de forma imediatista sem medir os impactos futuros das decisões”, completou o PCP.

“Mostre-se que é possível abraçarem uma carreira onde podem progredir e verem recompensado o seu esforço e profissionalismo e os candidatos surgirão”, finalizou o PCP.