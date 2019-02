O líder parlamentar comunista afirmou hoje que "se há quem pense em fechar para balanço, dando o trabalho por concluído e tratando apenas de eleições, que se desengane", no arranque de jornadas parlamentares em Braga.

“O PCP não desperdiçará nenhuma oportunidade para levar mais longe a resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo e intervirá até ao último dia da legislatura para que essa resposta seja tão ampla e profunda quanto a atual correlação de forças o permite”, prometeu João Oliveira, em conferência de imprensa, num hotel bracarense.

Segundo o deputado do PCP, “as opções da política de direita executada por sucessivos governos PS, PSD e CDS continuam a marcar não apenas os graves problemas estruturais que pesam na realidade nacional, mas também a convergência entre PS, PSD e CDS na recusa das soluções de uma política alternativa”.

“Em todas as medidas positivas que ficaram pelo caminho ou foram recusadas, em todos os problemas que ficaram sem resposta encontramos essa já velha convergência PS, PSD e CDS”, lamentou.

João Oliveira defendeu que “o caminho para a resolução dos graves problemas nacionais não está nessas convergências velhas em torno da política de direita”, mas antes na “política alternativa, patriótica e de esquerda, na luta dos trabalhadores e do povo e no reforço do PCP e da CDU [coligação PCP e ‘Os Verdes’]”.

“Essa é uma das maiores lições que os últimos anos confirmaram nas inúmeras medidas de reposição de direitos e rendimentos que foi possível fazer aprovar”, disse.