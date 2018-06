A candidatura de Vitorino à liderança desta organização fundada no início da década de 1950 foi formalizada pelo Governo português em dezembro do ano passado.

"Terá sempre de ser uma ação vinculada à letra e ao espírito da Carta das Nações Unidas, respeitadora dos seus princípios, e do aprofundamento da democracia no seio das próprias Nações Unidas", completou, sobre o desempenho desejável de Vitorino, acabado de ser eleito, por aclamação, para a OIM, que congrega 169 estados-membros.

O membro do Comité Central comunista criticou também as decisões de hoje do Conselho Europeu, reunido em Bruxelas, relativamente à questão das migrações, condenando o modelo que considerou ser de "Europa fortaleza".

Sobre as conclusões do encontro de líderes europeus, João Ferreira classificou-as como "uma inaceitável consolidação do conceito de ‘Europa fortaleza', assente numa política ainda mais seletiva, desumana, exploradora, suportada em medidas de natureza securitária, militarista e de criminalização, que desrespeitam os direitos dos migrantes e refugiados e fomentam sentimento xenófobos e racistas".

"As chamadas ‘plataformas de desembarque' na bacia sul do Mediterrâneo, em países de trânsito e origem, constituem, a exemplo do acordo com a Turquia, uma violação do direito internacional, nomeadamente o direito de asilo. Trata-se, na prática, da criação de campos de detenção em países terceiros financiados pela União Europeia", lamentou.

Antes, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que Portugal não é candidato a acolher centros controlados, previstos no acordo sobre migrações alcançado esta madrugada no Conselho Europeu, em Bruxelas.

Após uma maratona negocial e um braço-de-ferro com a Itália, que chegou a bloquear as conclusões do primeiro dia de trabalhos, os 28 fecharam um acordo sobre as medidas a tomar para gerir os fluxos migratórios.

Os líderes da UE querem ver "rapidamente" explorado o conceito de plataformas de desembarque regionais, em estreita cooperação com os países terceiros pertinentes, bem como com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).