“Os atrasos que se estão a verificar na conclusão do concurso para a execução da obra de modernização/eletrificação da Linha do Oeste, entre Meleças e Torres Vedras, e na abertura do concurso para a execução da obra do mesmo tipo entre Torres Vedras e Caldas da Rainha suscitam renovadas preocupações do PCP quanto ao futuro deste troço ferroviário”, lê-se no comunicado.

O PCP manifestou também preocupações por não ter sido ainda revelado o plano de modernização para o troço entre Caldas da Rainha e o Louriçal, nem os projetos para a requalificação das estações e apeadeiros e para a implantação de um sistema automático de informação aos passageiros.

No comunicado, é referido que o PCP vai questionar o Governo no parlamento sobre as razões do atraso e “exigir as adequadas e urgentes medidas que permitam ultrapassar as dificuldades” existentes com os concursos.

Para a direção regional de Leiria, “o Governo tem de cumprir com os compromissos assumidos com as populações do distrito de Leiria e os utentes da Linha do Oeste”.

Segundo os comunistas, “para os sucessivos governos do PS e do PSD, com ou sem CDS, a modernização da Linha do Oeste parece ser sobretudo um assunto de campanha eleitoral que facilmente deixa de constituir elemento de atenção após esse período”.