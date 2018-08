O membro da comissão política do Comité Central sublinhou "o criticável processo burocrático de cedência dos manuais que o Governo do PS tem em implementação, que apenas tem servido para criar tensão entre as escolas e as famílias e desvalorizar uma conquista relevante".

Para o PCP, "a cedência a título definitivo é a solução que permite que fique garantido que, na relação com o livro, o aluno não esteja condicionado pela ameaça de os pais, caso o manual se degrade, terem de vir a pagá-lo".

Jorge Pires defendeu que a atribuição e distribuição dos manuais escolares deve ser efetuada diretamente pelas escolas aos alunos, sem necessidade de recurso à referida plataforma eletrónica "Mega", até porque "muitos encarregados de educação pelo país não têm condições para aceder ao sistema porque não têm computador ou Internet e há também problemas informáticos".

Hoje mesmo, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas disse que há várias escolas que não conseguem validar dados na plataforma dos manuais escolares "Mega", mas salientou que o problema deve ficar resolvido nos próximos dias.

O diário Jornal de Notícias avançou que há escolas que não conseguem validar os dados na plataforma por incompatibilidade dos programas informáticos, mas o Ministério da Educação desmentiu tal incompatibilidade, salientando que a "quase totalidade dos agrupamentos já exportou os dados e que as empresas de ‘software' têm colaborado na tarefa".

O dirigente comunista justificou a iniciativa do PCP de alargar a gratuitidade dos manuais a toda a escolaridade obrigatória com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes a 2015/16: "um agregado familiar com uma ou mais crianças dependentes teve custos médios com a educação de 1.030 euros".

Sobre a recetividade por parte do Governo socialista em relação à medida, Jorge Pires reconheceu ainda não ter havido um posicionamento por parte do executivo liderado por António Costa, uma vez que "ainda não há a proposta de OE", mas, "sendo conhecida esta proposta do PCP", haverá oportunidade de se debruçarem sobre ela "durante a discussão sobre o OE2019".