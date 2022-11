O PCP quer acabar com a atribuição de 'vistos gold' já no Orçamento do Estado para 2023 por considerar que o Governo tem "uma boa oportunidade" para a concretizar.

"O PCP vai propor o fim dos 'vistos gold', resta saber se o Governo, de facto, tem essa vontade política para pôr fim [aos 'vistos gold'] e tem uma boa oportunidade no Orçamento do Estado para acompanhar o PCP", sustentou a líder parlamentar comunista, Paula Santos, à margem de uma manifestação dos professores em frente à Assembleia da República. O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que o executivo socialista está a avaliar a continuidade do regime de 'vistos gold' para obtenção de residência em Portugal. "Há programas que nós estamos neste momento a reavaliar e um deles é o dos 'vistos gold', que, provavelmente, já cumpriu a função que tinha a cumprir e que, neste momento, não se justifica manter", referiu o António Costa. Depois destas declarações do primeiro-ministro, a líder da bancada comunista considerou que este regime apenas "trouxe especulação" e "dificuldades acrescidas na área da habitação, como preço a subir de uma forma muito significativa", o que se traduziu em "muitas dificuldades para muitas famílias". "É um regime que não traz benefícios para o nosso país e, por isso, consideramos que se deve pôr um fim", completou. Na proposta de alteração à lei orçamental para o próximo ano entregue pelo partido, os comunistas consideram que os 'vistos gold' representam "uma clara contribuição para a especulação imobiliária e para a criação de dificuldades no mercado do arrendamento para habitação". "Até dezembro de 2021, foram atribuídas 10.254 autorizações de residência, dos quais 9.585 por via de compra de imóveis; 649 por transferência de capital e apenas 20 por criação de postos de trabalho. Quase não houve investimento produtivo ou gerador de postos de trabalho", acrescenta o partido. Na ótica do PCP, as autorizações de residência no país "não devem ser objeto de comercialização" e o critério "não pode ser o de ter dinheiro".