“Ao arrepio dos instrumentos de ordenamento do território em vigor, em particular do Programa de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça — Cabo Espichel, a Fonte da Telha foi objeto de asfaltamento de caminhos em plena zona dunar”, refere o partido.

O requerimento, endereçado ao presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, assinala igualmente que a Fonte da Telha faz parte da Rede Ecológica Nacional “e é uma área contígua à paisagem protegida da Arriba Fóssil da Caparica”.

“O país ficou estupefacto com as imagens de nivelamento e de asfaltamento na Fonte da Telha, no concelho de Almada”, vincam os comunistas.

No requerimento, o PCP refere que “foi recentemente tornado público que há intenção de prosseguir o asfaltamento em caminhos de outras praias entre a Fonte da Telha e a Costa da Caparica, a pretexto do ordenamento do estacionamento”, mas lembra que, “ao longo de muitos anos, foi entendimento das várias entidades, tanto as que tinham jurisdição no território da Fonte da Telha, como as que se sucederam com a responsabilidade da preservação ambiental — Autoridade Marítima, ICN [Instituto da Conservação da Natureza], ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas], APA [Agência Portuguesa do Ambiente] — que os acessos dentro da localidade da Fonte da Telha não poderiam ser pavimentados”.