A ordem de trabalhos, divulgada pelo gabinete de imprensa do partido, inclui uma análise da situação política e social, tarefas do partido e preparação do XXI congresso do PCP”, agendado para 27, 28 e 29 de novembro, em Loures, distrito de Lisboa.

Na reunião deverá ser aprovado o projeto de resolução política – também conhecido por teses - que traça a estratégia do partido para os próximos anos e serão discutidas até ao congresso pelas estruturas dos comunistas.

Em março, o comité central do PCP aprovou uma resolução sobre o XXI congresso do partido e definiu "um conjunto de matérias centrais para o debate inicial relativo ao conteúdo das Teses”.

A discussão interna é feita em três fases, a primeira das quais terminou no final de maio, para se fazer uma "discussão em todo o partido das questões fundamentais a que o congresso deve dar resposta" e sobre "as matérias estruturantes a integrar nas Teses" a partir das questões, tópicos e linhas na resolução aprovada no comité central.

A segunda fase deveria prolongar-se até ao fim de agosto, mas estendeu-se até setembro, para serem "elaboradas as Teses", tendo "em conta o debate e as contribuições recolhidas na primeira fase".

Uma terceira fase decorre até às vésperas do congresso, "após a publicação dos documentos no 'Avante'", que, nessa altura, "deverá abrir um espaço dedicado à intervenção dos militantes", realizando-se também as "reuniões plenárias e assembleias das organizações do partido para o debate das Teses" e para a "eleição dos delegados".

É também nesta terceira fase que se discutem as questões de direcção, incluindo a composição do comité central a eleger em congresso, que, por sua vez, elege o secretário-geral do partido.

Em 23 de abril, em pleno estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, informou, através do órgão oficial do partido, Avante, ter colocado coloco "condicionantes" a reuniões presenciais, inclusivamente para preparar o congresso, pedindo aos militantes que participem por email ou carta.

Esta é a segunda reunião do órgão máximo dos comunistas entre congresso no prazo de uma semana, depois de ter aprovado a candidatura do eurodeputado João Ferreira às eleições presidenciais de 2021.