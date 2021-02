Vários pedaços de um avião comercial caíram este domingo nos subúrbios da cidade norte-americana de Denver, quando a aeronave, na sequência da falha de um dos seus motores, teve de voltar ao aeroporto para uma aterragem de emergência.

A manobra foi feita em segurança e o avião conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional de Denver sem que ninguém tivesse, a bordo ou no solo, tivesse ficado ferido.

Num vídeo filmado de dentro do avião, no qual viajavam 231 passageiros e dez tripulantes, o motor direito é visto em chamas na asa do Boeing 777-200, enquanto a aeronave sobrevoava uma paisagem árida.

À AP, David Delucia, que seguia no avião, disse que "quando tudo começou, pensei que estávamos feitos. Pensei que íamos cair". "O piloto fez um trabalho incrível", acrescentou.

Entre as imagens publicadas nas redes sociais, está a foto de uma grande peça circular do avião da United Airlines num pátio em Broomfield, um subúrbio de Denver, no estado do Colorado.

"O voo UA328 de Denver para Honolulu registou uma falha no motor logo após a descolagem, voltou a salvo para Denver e foi recebido por equipas de emergência como precaução", afirmou a United Airlines em comunicado.

A maioria dos passageiros do voo "está a caminho de Honolulu num novo voo", e os demais, instalados numa unidade hoteleiro hotel, acrescentou a empresa.

Em várias fotografias disponibilizadas pelas autoridades locais é possível observar várias partes do aparelho junto das casas do bairro residencial de Broomfield, a 40 quilómetros de Denver.