“Está entregue no T. Constitucional o pedido de fiscalização das alterações ao Código do Trabalho”, pode ler-se numa mensagem na conta da rede social ‘Twitter’ de Pedro Filipe Soares.

O também líder parlamentar do BE refere ainda que “o PS apoiou-se na direita para insistir no alargamento do período experimental, aumentando a precariedade, atacando a Constituição e os jovens”.

“A luta por emprego com direitos volta ao TC”, pode ler-se no final da mensagem de Pedro Filipe Soares.

No domingo, foi dado a conhecer que o grupo parlamentar do PCP enviou aos homólogos de BE e “Os Verdes” o texto do requerimento de fiscalização sucessiva da constitucionalidade das alterações às leis laborais, disse à Lusa fonte comunista.

Segundo a mesma fonte, o pedido de fiscalização “inclui as matérias relativas ao alargamento do período experimental e à generalização e facilitação do recurso aos contratos de muito curta duração, bem como da caducidade da contratação coletiva”.

As alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas no parlamento, em votação final global, em julho, apenas com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD e do CDS-PP, enquanto os restantes grupos parlamentares votaram contra as medidas. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou os diplomas.