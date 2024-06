O PU é um pedido de pagamento direto das ajudas que fazem parte dos regimes sujeitos ao SIGC - Sistema Integrado de Gestão e Controlo.

Este pedido abrange os pagamentos diretos, os apoios associados, ecorregimes, desenvolvimento rural, pagamentos da rede natura, a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e as medidas florestais.

De acordo com os dados divulgados no ‘site’ do Ministério da Agricultura, reportados a 19 de junho, o PU conta com 174.877 candidaturas submetidas e 183.987 criadas.

Por distrito, destacam-se, por exemplo, Bragança (27.759 candidaturas submetidas), Vila Real (20.596) ou Guarda (13.815).

No sentido oposto encontram-se, entre outros, Leiria (3.746) e Faro (4.776).

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, adiantou hoje, no parlamento, que na última semana, foram recebidas cerca de 4.000 candidaturas por dia ao PU.

Em resposta aos deputados, o ministro reconheceu que o sistema para a submissão de candidaturas ao Pedido Único (PU) é “lento e complexo”, em resultado do “mau desenho” do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

O Governo decidiu, em 07 de junho, alargar o prazo de candidaturas às ajudas do PU até 21 de junho, após as dificuldades registadas pelos agricultores neste procedimento.

O prazo para a submissão de candidaturas terminava em 14 de junho, depois de já ter sido prolongado.