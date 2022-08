Ambiente tenso aquele que se viveu esta madrugada de quinta-feira em Lisboa, concretamente junto ao consulado de Angola. Alguns eleitores angolanos exaltaram-se quando um "grupo de funcionários da embaixada" dirigia-se para um autocarro e a PSP teve de intervir para "repor a ordem pública", transmitiu ao SAPO24 fonte da Polícia de Segurança Pública.

Confirmando os desacatados, a PSP desvalorizou o incidente, considerando que os mesmos não tiveram "gravidade". A mesma fonte confirma também que um agente foi ferido após arremessos de pedras ao autocarro que iria deslocar os funcionários da embaixada.

Há já alguns vídeos a circularem nas redes sociais, onde é visível o ambiente tenso entre a polícia e os eleitores. Estes, pelo que se percebe nos vídeos, contestam a não afixação das atas com os resultados apurados naquela mesa de voto. “Está aí o pessoal do MPLA a fugir no autocarro. Estão a fugir com os nossos votos, a fugirem com as nossas atas. Está aqui a polícia a bater-nos", ouve-se na gravação.