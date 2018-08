O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, estará na comissão permanente da Assembleia da República agendada para 6 de setembro para debater a situação da ferrovia, de acordo com o discutido esta segunda-feira na conferência de líderes extraordinária.

Os líderes parlamentares reuniram-se hoje na Assembleia da República para analisar o requerimento do CDS-PP para que se realizasse já esta semana uma comissão permanente extraordinária para discutir os problemas da ferrovia, pedido que foi rejeitado uma vez que apenas os centristas e os sociais-democratas estavam a favor.

No entanto, o porta-voz da conferência de líderes, o social-democrata Duarte Pacheco, adiantou aos jornalistas que o Governo estará presente na comissão permanente que já estava agendada para 6 de setembro e "enviará informação prévia para que os deputados preparem o debate" sobre a ferrovia.

A presença de Pedro Marques não foi ainda formalizada uma vez que a conferência de líderes de hoje tinha como ponto único a análise do requerimento do CDS-PP, mas na reunião deste órgão agendada para 5 de setembro - a véspera da comissão permanente - este será um dos pontos em cima da mesa.

Segundo Duarte Pacheco, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos - presente na conferência de líderes de hoje - assegurou que o Governo estava disponível para, na pessoa de Pedro Marques, estar no parlamento para este debate na data que a conferência de líderes entendesse.

À saída da reunião, o deputado do PS Pedro Delgado Alves já tinha adiantado que haveria a "oportunidade de, com toda a calma e com a estruturada discussão que se pretende, discuti-la [à ferrovia] na próxima semana na comissão permanente já agendada".

"O Governo sublinhou também a sua disponibilidade para trazer elementos solicitados pelos vários grupos parlamentares e, portanto, no próximo dia 6 a Assembleia terá a oportunidade, no quadro daquilo que é o funcionamento habitual neste período de agosto, princípio de setembro, abordar um tema que é fundamental e estruturante. O Governo mostrou disponibilidade para estar presente", adiantou o deputado socialista.