Pedro Nuno com receção calorosa em Guimarães mas com um incidente insultuoso

Insulto a Pedro Nuno Santos - Créditos: Lusa créditos: Lusa

Pedro Nuno Santos esteve acompanhado pelo cabeça de lista socialista por Braga, José Luís Carneiro, numa ação de rua que juntou centenas de militantes e simpatizantes do PS.

Já na rua da Rainha, em pleno centro histórico de Guimarães, um homem de meia idade apareceu à varanda, no primeiro andar de uma casa, a fazer gestos obscenos para o desfile do PS, enquanto gritava “filhos da…”. Os socialistas começaram por responder, aumentando o tom das suas palavras de ordem de apoio ao PS.

O homem, à varanda, continuou a fazer gestos insultuosos e os ânimos começaram a exaltar-se.

Da rua, atiraram-lhe primeiro uma bandeira do PS, depois um guarda-chuva. Da varanda, o homem respondeu atirando um vaso de barro para a rua, que acertou no ombro de uma pessoa e sujou mais algumas com terra.

O secretário-geral do PS não presenciou estes incidentes. Desviou-se assim que percebeu que havia clima de tensão. O incidente aconteceu quando Pedro Nuno Santos já estava umas dezenas de metros mais à frente.

Militantes socialistas de Guimarães disseram que o homem que atirou o vaso da varanda é simpatizante do Chega, mas a agência Lusa não conseguiu confirmar.

Antes deste episódio, ainda à entrada para o centro histórico de Guimarães, houve alguns momentos de tensão com três homens. Um deles tentou aproximar-se do secretário-geral do PS, mas foi travado. Um outro gritou: “É preciso olhar para Guimarães, não é só voto”.

A ação de rua do PS em Guimarães durou cerca de 50 minutos. Logo quando saiu do carro, Pedro Nuno Santos foi levado em ombros pelos apoiantes.

“Vamos ganhar e mobilizar a nossa malta. Ainda há trabalho até dia 10 [de março]. Vamos ganhar, toca a mobilizar”, declarou o secretário-geral do PS, numa ação de campanha em que muitas mulheres tinham nas suas mãos cravos vermelhos.

Depois de Guimarães, o secretário-geral do PS seguiu para mais uma arruada em Vizela. A jornada de hoje de campanha do PS inclui ainda comícios em Braga e Viana do Castelo.