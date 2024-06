“Nós queremos ganhar as eleições. Esse é um objetivo claro. O PS não avança para estas eleições para outro resultado que não seja o da vitória e achamos que é muito importante dar força aos socialistas na Europa”, respondeu o líder socialista à margem de uma arruada da campanha de Marta Temido às europeias pelas ruas da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Questionado sobre o que seria uma vitória confortável, Pedro Nuno considerou que esse não é o seu trabalho e escusou-se a fazer “uma especulação sobre resultados eleitorais”.

“Não antecipemos nada. Neste momento estamos focados nas europeias”, salientou.

Sobre a relação entre os resultados eleitorais das europeias e um eventual posicionamento do PS face ao atual Governo, o líder socialista admitiu que “não se pode ignorar a política que vai acontecendo” porque há “um Governo muito ávido de apresentar trabalho agora a correr de dois em dois, com Conselhos de Ministros”.

“Mas nós temos umas europeias, é nas europeias que nós estamos concentrados. Não faz sentido estarmos a tirar neste momento qualquer tipo de ilação”, insistiu.

Quanto à possibilidade de um resultado curto trazer problemas ao PS, o secretário-geral do PS contrapôs: “então nós temos um primeiro-ministro que teve uma vitória por poucochinho e é primeiro-ministro”.

“Nós queremos ganhar as eleições europeias, é nisso que nós estamos focados”, reiterou.

Pedro Nuno Santos assumiu preocupação com a abstenção e apelou a que “ninguém fique em casa”.

“Não tem que haver cansaço. Eu tenho ouvido muito essa expressão sobre o cansaço sobre as eleições. A democracia deve ser celebrada, então nestes anos em que nós estamos a comemorar 50 anos de a termos conquistado, não temos que olhar para as eleições, para as campanhas eleitorais como coisas desagradáveis, que são um empecilho à nossa vida”, defendeu.

Para o líder do PS as eleições são das “maiores vitórias” e “a democracia, a participação eleitoral, o voto, esse sim é uma festa”.

Questionado sobre o voto antecipado, que cujas inscrições já terminaram, Pedro Nuno Santos adiantou que vai votar no dia 09, considerando que sempre que possível se deve “votar no dia das eleições porque a campanha oficial são duas semanas”.

“O voto antecipado foi uma inovação muito importante para permitir que vote quem não consegue votar no dia, mas quem pode votar no dia das eleições deve privilegiar o voto no dia das eleições e é por isso que eu vou votar no dia 09 de junho”, apontou.