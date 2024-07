“O primeiro-ministro [Luís Montenegro] não pode estar presente e, portanto, estarei numa próxima oportunidade com o senhor primeiro-ministro. Não há drama nenhum, não há nenhum problema”, referiu.

O líder socialista falava aos jornalistas à chegada a Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sal, distrito de Viseu, onde será inaugurada a Casa Museu de Aristides Sousa Mendes, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista estará presente na reunião de hoje sobre o Orçamento do Estado, da qual o primeiro-ministro estará ausente por motivos de saúde.

“O primeiro-ministro não pode ir por razões de saúde, que nós obviamente respeitamos. Nós não escolhemos ter problemas de saúde, antes pelo contrário, já tive oportunidade de lhe desejar as melhoras”, acrescentou, negando qualquer “clima de crispação”.

Segundo o secretário-geral do PS, “há um bom ambiente e boa vontade”.

“Nós temos todos que trabalhar”, concluiu.