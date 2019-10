"Nós já governamos quatro anos sem maioria absoluta e governámos bem e com estabilidade. Não há nenhuma razão para que isso não aconteça nos próximos quatro anos", afirmou o também ministro das Infraestruturas e da Habitação aos jornalistas, no Hotel Altis, em Lisboa, onde a direção socialista acompanha os resultados da noite eleitoral.

No entanto, Pedro Nuno Santos não quis confirmar eventuais acordos com os partidos à esquerda porque é preciso "esperar pelos resultados finais".

"Acho que estamos a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois. Vamos com calma, as projeções são boas, a primeira reação só podia ser boa, vamos esperar que as projeções se confirmem e depois vamos ler com calma", salientou.

"Isso não significa que nós não trabalhemos com os parceiros com quem trabalhamos nos últimos quatro anos", prosseguiu o cabeça de lista socialista pelo distrito de Aveiro, quando questionado sobre as projeções.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC e TVI dão a vitória ao PS nas eleições legislativas, entre 34% e 40% dos votos.

O cabeça de lista pelo distrito de Aveiro preferiu comentar que se trata de "uma grande vitória ao PS, uma grande vitória à esquerda portuguesa e uma grande derrota à direita".

"Não podemos pedir melhor", advogou.

Questionado ainda sobre se a elevação do tom durante a campanha e entre os partidos que compuseram a maioria parlamentar à esquerda no hemiciclo durante os últimos pode comprometer um futuro entendimento, Pedro Nuno Santos desvalorizou, afirmando que "as campanhas são campanhas e nós todos somos adultos".