"Nós hoje temos uma maioria que é da responsabilidade de quatro partidos de esquerda. Já não é novidade, é só uma coisa boa. No futuro espero que a cooperação entre estes partidos continue, porque isso é sinal de que o povo português vai continuar a ter vitórias muito importantes para as suas vidas. É para isso que nós cá estamos e para isso que estes partidos foram criados, para que o povo, os trabalhadores portugueses, possam continuar a ver a sua vida melhorar", frisou.

Pedro Nuno Santos reconheceu também que as negociações com todos os partidos que apoiam o governo do PS são sempre difíceis, mas reafirmou a convicção de que vão acabar por chegar a um acordo para a viabilização do Ourçamento do Estado 2019.

Confrontado com as declarações do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, de que o país avança quando o PS se junta aos partidos mais à esquerda, Pedro Nuno Santos limitou-se a reconhecer o contributo dos comunistas para a atual solução governativa.

"Quero apenas dizer, nesta bela festa de um grande partido português que é o PCP, que esse partido tem dado um grande contributo para as vitórias que nós temos tido em Portugal. E sobre isso não tenho a menor dúvida de o reconhecer. Acho que é obrigação de todos nós reconhecermos o que cada partido tem dado. E o PCP tem dado muito", concluiu Pedro Nuno Santos.