Entrevistado pelo jornalista Vítor Gonçalves no programa Grande Entrevista da RTP3, Pedro Nuno Santos disse compreender a "perplexidade" com que os portugueses, a viver um "momento de recessão", olham para os valores que o Governo vai injetar na TAP para não deixar cair a companhia aérea.

No entanto, o ministro das Infraestruturas e da Habitação justificou a atuação, dizendo que "deixar cair a TAP significaria um custo tremendo para a economia nacional, muito superior a 1200 milhões de euros", o valor que vai ser injetado na empresa.

"O que estava em causa era sabermos se deveríamos salvar uma empresa com uma importância crítica para a economia nacional ou deixá-la cair", citando o ministro dois valores distintos para explicar a ação do executivo. Não só a TAP "compra a mais de mil empresas nacionais 1300 milhões de euros anualmente", e por isso "sustenta indiretamente" os postos de trabalho dessas empresas, como "exporta 2,6 mil milhões de euros por ano".

No entanto, Pedro Nuno Santos disse que o Governo agiu desta forma porque "não pode ter medo de tomar decisões que são importantes, tem de tomar aquilo que acha correcto", lembrando também que, tanto quanto sabe, nenhum outro estado optou por deixar cair uma companhia aérea. "Um Governo não tem nenhum prazer especial em injetar 1200 milhões de euros numa empresa", admitiu o ministro, apontando que o debate que se instalou "foi estranho, porque ninguém falou da alternativa."

Perante deixar cair, ou não, a empresa, o governante defende que o executivo “fez aquilo que era o mais correto”. “Tentámos negociar com os privados uma solução, impusemos algumas condições que para nós são equilibradas e razoáveis, não foram aceites, fizemos algumas alterações, continuam a não ser aceites. Partimos para uma negociação direta com os sócios para que a sua saída permitisse desbloquear o impasse, sempre com o decreto-lei de nacionalização em cima da mesa", continuou Pedro Nuno Santos, voltando a frisar que foi a solução possível.

“Ninguém pode dizer que está satisfeito com uma intervenção destas, ninguém está, mas nós perante o problema tivemos de agir”, justificou.

"Para nós era claríssimo que perder a TAP teria consequências muito mais gravosas que os 10 mil desempregados que teríamos se a TAP falisse", continuou o ministro, referindo-se a "todos os empregos gerados indiretamente pelas atividades económicas que são suportadas pelo movimento" da empresa. Para além disso, Pedro Nuno Santos fez questão de realçar que "se a TAP caísse, deixávamos de ter um HUB em Lisboa, o HUB da Península Ibérica seria Madrid"

Porém, perante os temores de que o processo da TAP se arraste contínuo de intervenções financeiras por parte do Estado, como tem ocorrido com o Novo Banco, o ministro disse não poder garantir que estes 1200 milhões de euros são uma injeção única. "Era desonesto se o estivesse a fazer", disse Pedro Nuno Santos, adiantando que "nenhuma pessoa neste mundo consegue ter a certeza sobre o setor do turismo, o setor da aviação e da economia em geral".

"O que sabemos ao dia de hoje, é que chegámos com a TAP e com a Comissão Europeia, a um valor fundado nas previsões e nos resultados da própria empresa, que nos dá a garantia de que temos uma folga do ponto de vista da liquidez para operar até para lá do final do ano. É nesse quadro que estamos a falar", frisou o ministro.

Garantindo "nunca na vida se haveria de falhar no pagamento de salários" dos funcionários da TAP, o ministro disse que é preciso injetar o quanto antes o dinheiro na empresa para que "volte a pôr os aviões no ar para podermos trabalhar e arrecadar receita".

O governante, todavia, disse que as comparações com o Novo Banco são "erradas", porque não só "um banco é uma realidade diferente", como a real comparação "deveria ser feita com a Caixa Geral de Depósitos", já que também foi capitalizado e alvo de uma reestruturação.