“O que sabemos já é suficiente para ter a convicção de que Luís Montenegro não reúne as qualidades para poder ser primeiro-ministro. Um líder político tem a obrigação de ser transparente, de não fugir ao escrutínio, deve ser humilde, deve saber assumir os seus erros e, acima de tudo, não pode querer enganar as pessoas”, declarou Pedro Nuno Santos, no Porto.

O secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro de Portugal nas próximas legislativas de 18 de maio reafirmou que Luís Montenegro é o responsável pela atual crise política que levou a antecipar as eleições.

“É importante dizer com todas as letras: a responsabilidade por esta crise política é apenas e só do primeiro-ministro [Luís Montenegro]. Não é do PS, não é dos demais partidos da oposição, não é da comunicação social. É de Luís Montenegro”, acusou Pedro Nuno Santos.

Durante um discurso de cerca de 20 minutos na Avenida dos Aliados, no Porto, onde participou no comício do PS/Porto para a apresentação oficial dos 18 candidatos às eleições autárquicas, Pedro Nuno Santos considerou que “o primeiro-ministro só é vítima de si próprio”.