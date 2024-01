“Eu não esperava, obviamente, do líder da Iniciativa Liberal elogios ao meu trabalho, isso nunca aconteceria. Não é suposto, não estamos à espera e, por isso, não esperaria elogios”, disse Pedro Nuno Santos, numa conferência de imprensa, na sede do PS, em Lisboa, quando confrontando pelos jornalistas com as declarações de Rui Rocha.

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, desafiou hoje os portugueses a refletir se querem “um demitido” para primeiro-ministro, referindo-se ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, um candidato que “vai acumulando nódoas no currículo”, em declarações aos jornalistas na Póvoa de Varzim.

Pedro Nuno Santos disse não saber do que fala o líder da IL, porque o que tem “para apresentar são resultados”.

“E são resultados dos quais me orgulho”, vincou.

O secretário-geral do PS defendeu que, na vida, no trabalho e na governação faz, concretiza e resolve problemas.

“Eu resolvi muitos problemas enquanto lá estive [no Governo — enquanto ministro das Infraestruturas]. Foi tudo perfeito? Não, não foi. Mas na vida e no trabalho não é sempre tudo perfeito. Mas quando vamos ao que importa e ao que é central, conseguimos resolver problemas e conseguimos entregar resultados”, afirmou.