O novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos começou por afirmar que "não falo sobre casos judiciais, eles têm os seus locais próprios e não é este. Temos de estar concentrados nos problemas do país, no que fizemos e no que falta fazer. Os casos judiciais não são discutidos aqui".

"O PS está focado em vencer as eleições. É para isto que estamos a trabalhar", afirmou Pedro Nuno Santos à chegada do Congresso Nacional do PS.

"Temos muito orgulho no trabalho de António Costa e em António Costa. Agora temos unidade no partido. Temos uma grande capacidade de tal. Quanto a mim, tenho muita coisa a dizer ao povo português. Nós contamos com os votos dos portuguesas", afirmou Pedro Nuno Santos.