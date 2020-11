Este domingo foi a última vez que Pedro Pinto apresentou o Jornal das 8, do canal de Queluz, despedindo-se no final do espaço de comentário de Paulo Portas.

"Este foi o último jornal que apresentei, é o meu último dia aqui na TVI. Paulo Portas, foi um gosto muito grande e orgulho muito especial ter estado aqui consigo muitos domingos a acompanhar a evolução da pandemia e as várias incidências que o mundo nos vai trazendo", começou por dizer, antes de se dirigir aos telespectadores.

"Foi um orgulho ter estado consigo nos últimos 20 anos. Voltaremos certamente a ver-nos, eu vou para um outro projeto. Até a uma próxima oportunidade. Boa noite e boa semana", rematou.

Segundo o Observador, Pedro Pinto, jornalista da TVI, vai ser o novo responsável pela comunicação do Benfica e liderar o canal de televisão do clube encarnado, a BTV. Desta forma, vai ocupar o cargo que pertencia, desde 2016, a Luís Bernardo, cuja saída foi anunciada no início de novembro.

(Notícia atualizada às 22h00)