“A unidade salva vidas, mas também pode salvar muitos empregos e muitas empresas”, afirmou Pedro Sánchez hoje no debate no parlamento espanhol em que também pediu ao líder do maior partido da oposição, Pablo Casado, do PP para se “juntar à unidade”.

Por seu lado, Casado avançou que não irá voltar a dar o seu acordo à continuação do estado de emergência em vigor para lutar contra a pandemia de covid-19, depois de ter apoiado o Governo durante “dois meses para salvar vidas”.

O líder do PP criticou Pedro Sánchez por um outro Governo socialista, o de José Luis Rodríguez Zapatero, ter aprovado há 10 anos “cortes” económicos e sociais, tendo ainda acusado o atual chefe do executivo de, agora, destruir 10% da economia com a forma como está a gerir a crise sanitária provocada pela pandemia.

Sánchez evitou entrar num confronto parlamentar direto e reiterou que o executivo está a enfrentar a atual crise económica com medidas dirigidas a setores que criam emprego e estão muito expostos às medidas de restrições sanitárias, como o turismo, proporcionando liquidez às empresas.

O PP absteve-se na última votação sobre o prolongamento por mais duas semanas do estado de emergência, de 10 a 23 de maio, depois de nas propostas anteriores ter sempre votado a favor da prorrogação dessa medida.