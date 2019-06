Também em Figueiró dos Vinhos, os mesmos trabalhos avançam em 35 quilómetros da ribeira de Alge, que percorre o concelho de norte a sul e que desagua no rio Zêzere em plena albufeira de Castelo de Bode, cuja água abastece a grande Lisboa.

Por lá, também se cortam invasoras e exóticas, criam-se mini-açudes, muros vivos, paliçadas para suster taludes, tudo com recurso aos próprios detritos e madeira que foram cortando no local.

Aqui, a ideia de intervir na ribeira já tinha começado a ganhar forma antes do grande incêndio de junho de 2017, com a criação do ALGIA, um plano integrado de gestão sustentável da ribeira.

"A intervenção nas galerias ripícolas acabou por ser precipitada pelas piores razões", nota o chefe de gabinete da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Gonçalo Brás.

Neste município, a intervenção tem o "duplo mérito não só de resolver um problema criado pelos incêndios, mas também por contribuir para os objetivos do ALGIA".

A intervenção, sublinha Gonçalo Brás, tem também o mérito de potenciar o turismo no concelho, cujos principais pontos de atração, como as Fragas de São Simão, "são um exemplo flagrante da importância da ribeira".

"É fundamental manter o valor ecológico, ambiental, paisagístico, estético da ribeira de Alge. Sem esse, não é possível trazer visitantes e turistas", frisou.

Pela ribeira, já se notam algumas mudanças, afirmou à Lusa Rui Alves, do serviço de proteção civil da Câmara de Figueiró dos Vinhos.

"Identificámos numa zona muitos esquilos onde não pensávamos ver, vimos lontras onde nunca pensávamos que iríamos ver. As espécies já se estão a sentir mais acomodadas nesta zona. Já encontrámos também a rã ibérica e o guarda-rios", frisou.

Se os animais estão a regressar à região afetada, em algumas zonas esse regresso não está isento de conflito.

Por estes dias, o telefone de Carlos Paiva, presidente do Clube de Caçadores Bairradense, não para de tocar com reclamações de agricultores contra os prejuízos causados por javalis, veados e corsos, que, sem alimento nos montes queimados pelos fogos, descem às aldeias e estragam as culturas.

"Javalis são cada vez mais e todos os dias estão a chover prejuízos", salienta.

Já os coelhos desapareceram, ao contrário das raposas e dos saco-rabos, diz.

Em Nodeirinho, face à ausência de presas naturais, começou a assistir-se a ataques de raposas a capoeiras ou a rodearem os caixotes do lixo à procura de comida, conta João Viola, habitante daquela localidade e jardineiro na Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

Dois anos depois, é raro ver cobras e as corujas que nidificavam na torre da capela da aldeia deixaram de se ouvir. Como consequência, "houve uma proliferação de ratos", que se viram livres de predadores, conta.

Logo após o incêndio, este habitante de Nodeirinho ficou "chocado" com o silêncio à noite, quando era comum ouvir os grilos e os pássaros.

"Era um perfeito silêncio. Apenas tudo negro e fumo", recorda.

Ao longo de dois anos, criou espaços para alimentação de pássaros e recolheu restos dos talhos para três corvos e uma águia de asa redonda que sobreviveram ao fogo.

Se após o incêndio, só via um melro, hoje conta cinco casais por Nodeirinho e as aves migratórias já voltaram àquelas bandas.

A natureza, nota, está a restabelecer-se pela região e já trouxe alguns momentos de felicidade a João Viola, como quando nesta primavera voltou a ouvir os rouxinóis, dois anos após o fogo e o silêncio que tanto o tinha chocado.