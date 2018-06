Duas grandes pedras de xisto, uma maior que outra, erguem-se à frente da fonte da pequena aldeia, assentes numa fundação que esconde restos de casas e carros que arderam - marcas do fogo que passou e que causou a morte de 11 pessoas de Nodeirinho.

De lado das pedras, uma asa, atrás, os nomes das 11 vítimas que Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de ler, uma a uma, à frente, uma placa com a frase "Eis que faço novas todas as coisas", verso bíblico que ecoa na cabeça de João Viola, o autor do memorial, desde o dia em que viu a sua terra natal em chamas, há precisamente um ano.

Durante o discurso, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou João Viola, o artista local que desenhou o memorial, bem como a sua mulher, Dina Duarte, "uma alma grande como muitos outros e muitas outras", que procuram puxar "por esta ideia, para que não houvesse esquecimento".

No final do seu discurso, sublinhou que não esquece o que aconteceu. "Eu não esqueço, vocês não esquecem, nós nunca esqueceremos", vincou o Presidente da República, dirigindo-se para os presentes, muitos mais do que os 35 habitantes que compõem a aldeia que, em tempos, chegou a ter mais de 100 pessoas, segundo os locais.

créditos: PAULO CUNHA/LUSA

Já antes de Marcelo falar, Dina Duarte agradecia a presença do Presidente da República, não apenas hoje, mas há cerca de um ano, quando ali foi, sem a presença de jornalistas, dar um "abraço amigo, sentido" aos habitantes.