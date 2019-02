Em mais uma sessão da fase de instrução do processo judicial sobre as responsabilidades do incêndio de 2017 em Pedrógão Grande, que tem 13 arguidos, José Revés, que à data era administrador da Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, com a responsabilidade pela Área de Operação e Manutenção, explicou que a empresa sempre cumpriu o que estava estipulado no contrato com o Estado.

“Aquando da intervenção da ‘troika’ no nosso país houve uma renegociação do contrato de concessão com o Estado, em maio de 2013, o que obrigou a diminuir os serviços. Por isso, a faixa de gestão de combustível passou para exclusivamente três metros”, afirmou José Revés ao juiz de instrução do Tribunal da Comarca de Leiria.

Segundo referiu, em abril de 2017, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR realizou uma fiscalização à limpeza na estrada nacional 236-1.

“Vimos essa informação no site da Câmara de Pedrógão Grande e não nos foi feito qualquer reparo”, salientou.

O mesmo se passou nas reuniões que existiam com os extintos governadores civis e representantes da Proteção Civil.

“Nunca houve qualquer referência ao comprimento da faixa de gestão de combustíveis que cumpríamos", afirmou.