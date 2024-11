Pelo menos 11 pessoas morreram e uma criança de quatro anos ficou ferida, esta segunda-feira, após a queda de um veículo de transporte público numa ravina com 200 metros de profundidade em Puno, região dos Andes do Peru, na fronteira com a Bolívia, informou a polícia local.

"Temos registados 11 mortos e uma criança ferida após a queda de uma carrinha numa ravina”, disse à AFP um oficial da polícia de Sandia, do departamento de Puno, a cerca de 1.200 km a sudeste da capital Lima.

O acidente ocorreu na noite de domingo, quando o veículo, com mais de 12 passageiros, viajava de Juliaca para Sandia.

Entre os mortos estão três professores e o motorista do veículo.

Os acidentes em estradas peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das vias e à falta de sinalização.

Em 2023, foram registados 87.172 acidentes, dos quais resultaram 3.316 mortes, segundo o Ministério dos Transportes do Peru.