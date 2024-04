“Catorze pessoas feridas, duas destas com gravidade, foram retiradas de Arab al-Aramshe, na fronteira norte” de Israel, declarou o Centro Médico da Galileia num comunicado, citado pela agência de notícias AFP.

O coordenador do serviço de emergência israelita Magen David Adom, Chaim Rafalowski, garantiu à agência de notícias EFE que enquanto as equipas de socorro tratavam as vítimas, novos ataques foram registados em Arab al-Aramshe.

“Os combatentes da Resistência Islâmica lançaram às 13:15 desta quarta-feira (13:15 em Lisboa) um ataque coordenado com mísseis guiados e ‘drones’ contra o quartel-general da nova unidade de reconhecimento militar em Arab al-Aramsheh, conhecido como ‘Centro Popular'”, de acordo com um comunicado do grupo Hezbollah.

Segundo o Hezbollah, a ação foi uma resposta a dois bombardeamentos israelitas que na terça-feira mataram três membros do grupo em áreas distintas do sul do Líbano.

As forças israelitas anunciaram que, durante a noite de terça-feira e hoje, os seus combatentes atacaram alvos do Hezbollah em quatro zonas.