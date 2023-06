O deslizamento de terras aconteceu no topo de uma montanha na quinta florestal estadual de Lu’erping, próxima da cidade de Leshan e estando “as operações de busca e de resgate em curso”, de acordo com o comunicado do Governo local.

O incidente ocorreu hoje, cerca das 06:00 horas locais (23:00 em Lisboa), tendo sido mobilizadas para o local mais de 180 pessoas e 14 equipas de resgate para procederem às operações de busca e salvamento na área afetada.

Na origem deste deslizamento de terras esteve o desmoronamento parcial de uma montanha que deixou ainda sete pessoas feridas.

Os trabalhos de busca e resgate prosseguem no local para encontrar os desaparecidos.