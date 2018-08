Pelo menos 24 pessoas morreram hoje perto de Quito num acidente de autocarro, o segundo em dois dias no Equador, país onde os acidentes rodoviários são uma das principais causas de mortalidade.

AFP PHOTO - Fire Brigade of Quito

O balanço das vítimas aumentou de 22 para 24 mortos e o número de feridos é de 18. "Lamentamos o acidente de trânsito terrível na rodovia Pifo-Papallacta que deixou 18 feridos e 24 pessoas mortas até o momento", lamentou o autarca de Quito, Mauricio Rodas.

O autocarro, registado na Colômbia, chocou cerca das 03:00 locais (09:00 em Lisboa) com outro veículo numa estrada entre as localidades de Pifo e Papallacta, a cerca de 30 quilómetros a leste da capital do Equador.

Colombianos e venezuelanos encontram-se entre os mortos.

O acidente ocorreu dois dias após o de um autocarro que transportava adeptos do Barcelona Sporting Club, a equipa de futebol mais popular do Equador, e que causou 12 mortos e 30 feridos.

O autocarro virou-se no domingo quando os adeptos viajavam da cidade de Cuenca (sul) para a de Guayaquil (sudoeste), a do clube de futebol, após terem assistido a um jogo do campeonato nacional.

De acordo com a organização não-governamental equatoriana Justicia Vial, os acidentes rodoviários causam em média sete mortos e à volta de 80 feridos por dia no Equador.

(Notícia atualizada às 17h19: atualizado o balanço de vítimas mortais)