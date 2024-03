Os feridos, um com prognóstico grave e os outros com ferimentos moderados e ligeiros, foram tratados após a aterragem no aeroporto da cidade neozelandesa de Auckland.

“O voo LA800, que fazia a ligação entre Sydney [Austrália] e Auckland, teve um problema técnico durante o voo que causou um forte movimento (…). Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados”, indicou a companhia Latam em comunicado.

Embora a companhia aérea não tenha fornecido detalhes sobre a falha técnica ou quando ocorreu o incidente, uma passageira relatou que sofreu uma “pequena queda rápida”, segundo declarações divulgadas pelo jornal New Zealand Herald.

“O avião inteiro congelou”, descreveu a mulher, que não foi identificada pelo jornal neozelandês.

O Serviço de Emergência Hato Hone St. John da Nova Zelândia disse hoje à agência espanhola EFE em comunicado que o seu pessoal avaliou e tratou um total de 50 pessoas, das quais uma se encontra em estado “grave” e as restantes em estado “moderado” ou “ligeiro”.

Do total de feridos, 13 pacientes foram levados para um hospital de Auckland, acrescentou o porta-voz do Serviço de Emergência Hato Hone St. John.

