"Aconteceu uma tragédia. Após um tiroteio iniciado por uma pessoa não identificada, duas pessoas morreram e três ficaram feridas. O assassino foi detido", escreveu o prefeito Serguei Sobianin no Twitter.

O centro administrativo em questão encontra-se no distrito de Ryazansky, na zona sudeste de Moscovo.

De acordo com a porta-voz do Ministério do Interior russo, Irina Volk, o agressor é "um moscovita de 45 anos", que foi preso e neutralizado por um oficial que estava na área. Embora as autoridades tenham aberto uma investigação, ainda não informaram as motivações do agressor.

De acordo com a vice-prefeita de Moscovo, Anastasia Rakova, o atirador entrou no prédio administrativo por volta das 15h, horário local (12h no horário de Lisboa) e disparou na recepção, matando um agente de segurança e um funcionário.

Embora um balanço anterior mencionasse três feridos, Rakova indicou que atualmente seriam quatro: duas mulheres, um homem e uma menina de dez anos.

"Todos os quatro estão a ser operados", acrescentou. O estado deles será "grave" de acordo com o comunicado publicado no aplicativo de mensagens Telegram

Nos últimos anos, os tiroteios fatais, especialmente nas escolas, estão a tornar-se vez mais frequentes. O presidente Vladimir Putin chegou a denunciar um fenómeno importado dos Estados Unidos, um efeito perverso da globalização, segundo ele.

Em 20 de setembro, um estudante matou seis pessoas e feriu outras 28 num tiroteio na Universidade Estadual de Perm (região central do país).