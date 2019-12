Imagens publicadas pelo comité de Emergência mostraram o avião dividido em dois pedaços, com a parte da frente em uma casa de dois andares parcialmente destruída.

A queda ocorreu numa área muito povoada de Almaty.

Centenas de socorristas, apoiados por camiões de bombeiros e ambulâncias, chegaram em pouco tempo ao local, onde havia muita neve.

Numa mensagem de condolências na rede social Twitter, o Presidente, Kassym-Jomart Tokayev, garantiu que "os responsáveis serão punidos severamente de acordo com a lei".

A Bek Air descreve-se no seu site como a primeira companhia aérea de baixo custo do Cazaquistão, com uma frota de sete Fokker-10, um avião de média distância de fabrico holandês.

O Ministério da Indústria e Infraestruturas do Cazaquistão determinou a suspensão de todos os voos do modelo Fokker 100 até que sejam esclarecidas as causas do acidente.

*Com AFP

[Notícia atualizada às 07:33]