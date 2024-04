De acordo com a agência noticiosa estatal Sana, citada pela Associated Press, pelo menos sete crianças morreram com o rebentamento de uma bomba na zona rural do norte da província de Daraa, palco de vários conflitos e que se situa entre a Jordânia e os Montes Golã, ocupados por Israel.

Ainda não se sabe qual o responsável pela bomba, mas a Sana cita um elemento da polícia não identificado que atribuiu as culpas a grupos militantes no local que ainda estão ativos.

Já o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, acusa uma milícia pró-Governo de colocar a bomba numa tentativa de assassinato — sem acrescentar mais detalhes — e eleva o número de mortos para oito.

A Sana regista ainda dois feridos.

A cidade de Daraa foi um dos principais berços da revolta síria de 2011, que viria a transformar-se numa guerra que se arrasta pelo seu 14.º ano.

Em 2018, depois de o Governo sírio e os seus aliados terem retomado o controlo da cidade, Moscovo mediou um acordo de reconciliação com grupos rebeldes, deixando-os responsáveis pela segurança de algumas áreas sob a sua supervisão.

A reconciliação por Moscovo foi uma das formas de a Rússia aliviar as preocupações israelitas com a aproximação de milícias apoiadas pelo Irão das suas fronteiras e da Jordânia, que conta com um importante posto fronteiriço nas proximidades.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos contabiliza este como o 83.º incidente de segurança em Daraa em 2024, e sobe o balanço de vítimas mortais nesta zona para 100 desde o início do ano.

