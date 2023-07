Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no incêndio de um navio de bandeira do Panamá que transportava cerca de 3.000 carros na costa dos Países Baixos, informou a Guarda Costeira da Neerlandesa nesta quarta-feira(26).

As equipas de emergência receberam uma chamada pouco depois da meia-noite (local) a dar conta do incêndio no Fremantle Highway, cerca de 27 quilómetros ao norte da ilha neerlandesa de Ameland.

"Todos os 23 tripulantes já foram retirados do navio", disse a guarda costeira neerlandesa no seu site. "A tripulação tentou apagar o fogo sozinha, mas não conseguiu. Infelizmente, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas", acrescentaram.

O Fremantle Highway é um navio de transporte de automóveis com capacidade para 18.500 toneladas de carga que navegava entre Bremerhaven, na Alemanha, e Porto Saíde, no Egito, segundo o site de monitorização de tráfego marítimo marinetraffic.com.

"O fogo ainda está ainda em curso a bordo", disse a guarda costeira, alertando que o navio estava inclinando.

As embarcações de resgate tentavam apagar as chamas e evitar que o cargueiro afundasse, noticiou a emissora nacional NOS.

"Estamos a considerar todos os cenários", disse um oficial da guarda costeira a esta emissora.

O incêndio poderá ter começado num dos 25 veículos elétricos a bordo, acrescentou esta fonte.

*Fotografia ilustrativa, não diz respeito ao Fremantle Highway