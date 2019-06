Por acórdão de 13 de junho, a que a Lusa teve hoje acesso, o tribunal condenou o arguido por um crime de violência doméstica, um crime de ofensa à integridade física e quatro crimes de ameaça agravada.

Segundo o acórdão, o arguido e a vítima eram casados desde agosto de 1988, sendo a partir de setembro de 2017 que ele “começou a ser ciumento e agressivo” para com a mulher, provocando “diariamente” discussões no interior da habitação do casal.

No processo, há registo de injúrias e de ameaças de morte, nomeadamente com uma faca e com uma motosserra.

“Vai ser esta noite, vou-te pôr às postas como se põe um cação”, terá dito o arguido à mulher, em 06 de julho de 2018, empunhando uma motosserra em funcionamento.

Nesse clima de ameaça, o arguido terá obrigado a mulher a dormir com ele, com a motosserra ao lado no chão do quarto.

No dia seguinte, com a mesma motosserra, terá desferido golpes nas portas do quarto e da casa de banho e ferido o companheiro da filha.