Segundo a estimativa rápida hoje divulgada pelo INE, a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro, foi de 2,10%, o que permite definir a atualização automática das pensões no próximo ano, numa fórmula que tem em conta a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos.

Com base nestes indicadores e tendo em conta as regras legais em vigor, as pensões até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS) — cerca de 1.040 euros – aumentam em 2,6% a partir de janeiro pela fórmula legal. Com a subida proposta pelo PS, a atualização será de 3,9%.

Já as pensões entre dois e até três IAS avançam 3,35%: 2,10% pela fórmula prevista na lei e 1,25% por via da medida extraordinária.´