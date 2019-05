No estudo apresentado hoje em Lisboa, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que teve como base de análise os incêndios no período entre 2003 e 2018, as conclusões revelam que a percentagem de incêndios florestais associados ao uso de artigos pirotécnicos "é muito reduzida, bem como a área ardida resultante de incêndios florestais por eles [artigos pirotécnicos] causados".

O estudo para testar a perigosidade dos engenhos pirotécnicos foi solicitado pelas três associações do setor, que agregam 40 empresas licenciadas, à Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), que integra o Centro de Estudos de Fogos Florestais.

O documento conclui ainda que, a partir de 2006, "o número de incêndios florestais é, em geral, inferior a 0,5% do número total" e adianta que em termos de percentagem de área ardida "o valor é inferior, em geral, a 0,4%".

Como exceção, aponta 2015 como o ano em que a área ardida "chegou próximo de 1,5%".

Já sobre os artigos pirotécnicos ensaiados, os mais utilizados pela indústria em Portugal, a conclusão aponta para a existência de riscos, "se estes não forem usados adequadamente", e realça que os diferentes artigos "apresentam diferenças em termos de poder causar um incêndio".

"Muitos dos riscos podem ser anulados ou mitigados tomando medidas apropriadas, seguindo as recomendações técnicas das normas técnicas para o uso de artigos pirotécnicos", lê-se no documento.