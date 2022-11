“De acordo com várias estimativas, as perdas diretas de ativos na agricultura ucraniana chegam a mais de 6.000 milhões de dólares e as perdas totais ultrapassam 30.000 milhões de dólares”, disse Serhiy Kubaj, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), durante a apresentação de um mapa interativo da destruição do setor agrícola ucraniano, citado pela agência Ukrinform.

Segundo aquela entidade, mais de 5% das terras agrícolas da Ucrânia, que são mais de dois milhões de hectares, foram danificadas, devido à guerra.

Por sua vez, o ministro da Política Agrária e Alimentação da Ucrânia, Mykola Solskiy, afirmou que os agricultores enfrentam atualmente muitos desafios, uma vez que à guerra se somam a pressão dos baixos preços dos cereais, condições climáticas difíceis e incertezas em relação ao futuro.

De acordo com os autores da análise, os factos documentados da destruição militar podem ser usados, posteriormente, para reivindicar uma indemnização pelos danos.

Atualmente, o mapa interativo contém informações sobre 213 propriedades danificadas em 25 comunidades territoriais e a maioria refere-se a parcelas agrícolas.

A Escola de Economia de Kiev, no âmbito do projeto “A Rússia vai pagar”, estimou, no início de setembro, o montante dos danos diretos às terras agrícolas e ao complexo agroindustrial na Ucrânia em 6.900 milhões de dólares.

A maioria das perdas refere-se à destruição e danos registados em equipamentos agrícolas (mais de 2.890 milhões de dólares).

Em segundo lugar estão as perdas por destruição e roubo de produção, no valor de 1.870 milhões de dólares.