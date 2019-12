"A Força Aérea do Chile informa que uma aeronave C130 Hércules descolou às 16h55 (local) da cidade de Punta Arenas para a base Antártida Presidente Eduardo Frei (...) com 38 pessoas".

"A bordo do C130 Hércules viajavam 38 pessoas, sendo 17 tripulantes da aeronave e 21 passageiros", segundo o comunicado.

A FACH declarou "estado de alerta por perda das comunicações" e ativou uma operação de resgate com aeronaves e navios da Marinha chilena.

O presidente Sebastián Piñera disse estar "consternado" com o desaparecimento do avião militar e anunciou que viajará a Punta Arenas para acompanhar a busca pela aeronave.

"Vamos com o ministro Gonzalo Blumel [ministro do Interior], consternados com desaparição de avião Hércules da FACH com 38 passageiros que viajava rumo à Antártida de Punta Arenas. De lá, juntamente com o ministro da Defesa (Alberto Espina), vamos monitorizar a busca e envio de equipas de resgate", tuitou o presidente.

O avião que descolou na base aérea de Chabunco em Punta Arenas (3.016 km ao sul de Santiago) realizava um trabalho de apoio logístico e transportava pessoal para a revisão do oleoduto flutuante de abastecimento de combustível da base na Antártida e tratamento anticorrosivo das instalações.