A peregrinação internacional aniversária de agosto, que hoje começa no Santuário de Fátima, é presidida pelo arcebispo do Luxemburgo.

Ao SAPO24, fonte do Santuário referiu que às 21h30 o recinto atingiu os 70% de lotação, estando quatro portas encerradas.

A peregrinação assinala “a quarta aparição, a única que não aconteceu na Cova da Iria e que aconteceu no dia 19 [de agosto de 1917] nos Valinhos”, e inclui, na missa de dia 13, a oferta de trigo, iniciativa que começou há 81 anos pela Ação Católica de Leiria.

Esta peregrinação integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, no âmbito da 49.ª Semana Nacional de Migrações, que começou dia 08 e termina no próximo domingo.

A semana tem como tema “Rumo a um nós cada vez maior”, o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala em 26 de setembro.

Na sexta-feira, às 09:00 é recitado o terço, realizando-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes. As celebrações terminam com a procissão do adeus.

Esta é a segunda vez que o arcebispo do Luxemburgo, o cardeal jesuíta Jean-Claude Hollerich, preside a uma peregrinação aniversária no Santuário de Fátima, depois de o ter feito em agosto de 2013.